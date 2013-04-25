Есть работающий сайт компании по автоматизации торговли в консервативном дизайне. В связи с планами по интернет-продвижению необходимо освежить посадочную страницу, но уже в значительно более современном духе с уклоном к виндоуз МЕТРО. Задача - отрисовать ...
Требуется дизайн + верстка
Требуется дизайн сайта (главной и внутренних) + верстку под самописный php
сайт студенческой биржи
логотип есть
Жду Ваших предложений
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