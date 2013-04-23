Конкурс на разработку: - главной страницы сайта - страницы Остальное вне конкурса и за дополнительную плату
Редизайн сайта под ключ
Необходим редизайн интернет-магазина.
Обязательное условие - знание HostCMS !!! Сейчас стоит редакция Халява, через некоторое время будет Бизнес.
Визуально сайт должен смотреться цельно - к примеру, все элементы, как оформление квартиры - товары лежат на полочках, блок новостей и статей сделан, как подвесные картины, в шапке человек смотрит на баннер, вписанный в ЖК панель и т.п.
Хочется несколько интерактивных элементов(3-5), "ненужных украшалок" - например кнопка выключения света на стене или выключения баннера с пульта.
Неплохо бы было, если бы товары обновлялись без перезагрузки всей страницы.
Добавить обратный звонок
На главной: Облако тегов, группы товаров, горячие предложения.
На внутренней: группы товаров - внизу горячие предложения
Прикреплен пример расположения элементов на внутренней странице
Приоритет будет у того, кто перед предоплатой покажет свое видение, оформленное в виде картинки.
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