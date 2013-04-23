Редизайн сайта под ключ

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок266 просмотров

Необходим редизайн интернет-магазина.

Обязательное условие - знание HostCMS !!! Сейчас стоит редакция Халява, через некоторое время будет Бизнес.

Визуально сайт должен смотреться цельно - к примеру, все элементы, как оформление квартиры - товары лежат на полочках, блок новостей и статей сделан, как подвесные картины, в шапке человек смотрит на баннер, вписанный в ЖК панель и т.п.

Хочется несколько интерактивных элементов(3-5), "ненужных украшалок" - например кнопка выключения света на стене или выключения баннера с пульта.

Неплохо бы было, если бы товары обновлялись без перезагрузки всей страницы.

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На главной: Облако тегов, группы товаров, горячие предложения.

На внутренней: группы товаров - внизу горячие предложения

Прикреплен пример расположения элементов на внутренней странице

Приоритет будет у того, кто перед предоплатой покажет свое видение, оформленное в виде картинки.

12 лет назад
ruresident
Евгений 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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