Добрый день. Необходимо создать дизайн одностроничного сайта. Техническое задание во вложении. Пишите, пожалуйста, стоимость и срок
Редизайн-верстка
Есть сайт игровой тематики - team-sg.ru
Нужно сделать новый дизайн по CMS Datalife.
Желательно дизайн под определенную игру (Counter Strike Source)
Оплата: с карты на карту, qiwi wallet, при встрече.
Срок выполнения месяц или больше. Главное чтобы модули все функционировали.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Поменять шапку для сайта http://akku.kiev.ua/ Высота шапки не должна превышать высоту логотипаДизайн сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо изменить дизайн 2 кнопок на сайте http://bankua.net/, так что бы они красиво вписались в дизайн. Если при наведении они будут меняться, тоже можноДизайн сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброй ночи всем! Нужно изменить флеш шаблон http://livedemo00.template-help.com/wt_41275/index.html и настроить под меня. И поставить к шаблону админку для удобного управления сайтом. Жду реальных предложений желательно сразу писать цену за всю работу.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Очень простой, но визуально-информативный дизайн - почти в точности похожий на sape.ru. Сделанный, однако, очень профессионально. Основное - это главная страница (их 2, меняется рисунок на них). 2 остальные страница - это обычные формы ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Сайт-каталог по чайным брендам. Не интернет-магазин. ТЗ прилагается.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $300
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужен дизайн: -главная -внутренняя -калькулятор -корзина -страница оформления заказа п.с. бриф и логотип в приложенииДизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Добрый день! Необходимо сделать дизайн для интернет-магазина. Категории товаров довольно различны (Нижнее белье, сувениры, своими руками, товары для детей, товары для кухни). В дальнейшем планируется расширение ассортимента. Cчитаю это тестовым заданием, так ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Здравствуйте. Требуется разработать качественный шаблон для небольшой социальной сети на движке PhpFox 3. Требуются яркий, привлекательный и простой шаблон, на подобии шаблона фейсбука, одноклассники, вконтакте.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $200
Нужен дизайн для строительной компании. Главная + внутряк. Название: РегионСтройМонтаж (РСМ) лого: http://well39.ru/rsm.jpeg (уж что есть, если есть варианты лого и я из согласую - то дополнительно оплачу ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад