Разработка дизайна для сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок2253 просмотра
#1$300

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужен дизайн:

-главная

-внутренняя

-калькулятор

-корзина

-страница оформления заказа

п.с. бриф и логотип в приложении

12 лет назад
Vebstudia
Юлия 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется разработать дизайн

    Здравствуйте. Требуется разработать качественный шаблон для небольшой социальной сети на движке PhpFox 3. Требуются яркий, привлекательный и простой шаблон, на подобии шаблона фейсбука, одноклассники, вконтакте.

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн главной + внутренняя, строительная компания

    $200

    Нужен дизайн для строительной компании. Главная + внутряк. Название: РегионСтройМонтаж (РСМ) лого: http://well39.ru/rsm.jpeg (уж что есть, если есть варианты лого и я из согласую - то дополнительно оплачу ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Стилизировать и заполнить контентом 3 psd-страницы

    Есть три шаблона сайтов. С каждым шаблоном идет качественный psd (слои по папочкам, подписаны, цветами выделены). Сейчас шаблоны заполнены рыбой. Шаблоны сайтов на twitter bootstrap, поэтому они для верстальщиков как конструктор. Есть ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка дизайна слайдера

    Есть шаблон сайта. Уже все готово. Там есть большой слайдер на главной странице. Нужно его оформить красиво по теме сайта. Нужно чтобы наполнение этого слайдера было уникальным и красивым

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    Требуется дизайн сайта по тематике Бухгалтерское обслуживание - регистрация фирм. У кого есть примеры похожих по тематике работ кидайте ссылки. Требуется нечто близкое к LP.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется web-дизайнер для периодической работы

    Требуется web-дизайнер для периодической работы с нашим рекламным агентством «Осьминог» (www.os8.ru). Жду информацию о стоимости стандартного дизайна, сроке выполнения и примеры выполненных работ. Оплата любым удобным для Вас способом, по договорённости, после согласования ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт для логистической компании

    $250

    Разделы сайта: 1. О нас 2. Тарифы i) Грузовые перевозки ii) Эвакуатор 3. Новости 4. Партнеры 5. Отзывы 6. Вакансии 7. Контакты 1.Содержание страницы «О нас». Текстовое содержание: основная информация ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    Нужен дизайн интернет магазина. Есть грубый шаблон расстановки элементов. Возможности и страницы магазина примерно следующие http://demo.opencart.com/ + пару статейно-новостых страниц. Пожалуйста, укажите сроки, цену и обязательно парочку своих лучших дизайн-вариантов интернет магазинов ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн кредитного портала

    $500

    Информационный портал предоставляющий исчерпывающую информацию о кредитах на различные цели, новости данной тематики, развернутая информация по различным часто интересующих людей вопросам по кредитам и ипотеке. Стукрура: Каталог банков и филиалов Рейтинги банков ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    12 лет назад