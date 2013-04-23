Здравствуйте. Требуется разработать качественный шаблон для небольшой социальной сети на движке PhpFox 3. Требуются яркий, привлекательный и простой шаблон, на подобии шаблона фейсбука, одноклассники, вконтакте.
Разработка дизайна для сайта
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Нужен дизайн:
-главная
-внутренняя
-калькулятор
-корзина
-страница оформления заказа
п.с. бриф и логотип в приложении
Заявки фрилансеров
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