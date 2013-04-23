Дизайн кредитного портала

Для регулярной проектной работы требуется веб-дизайнер, он же иллюстратор, он же дизайнер интерфесов. Что нужно будет делать? - разрабатывать дизайн сайтов; - рисовать отдельные элементы (шапки, иллюстарции, картинки и ...