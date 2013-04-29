Необходимо сделать красивый дизайн сайта. Я все изобразил на инфо-макете Сайт будет из 5 основных страниц: Главная (не является пунктом меню, переход при нажатии на логотип) Тарифы (Пункт меню ...
Дизайн для сайта текстильной тематики
Нарисовать дизайн в psd для сайта текстильной тематики.
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