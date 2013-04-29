Дизайн для сайта текстильной тематики

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки218 просмотров

Нарисовать дизайн в psd для сайта текстильной тематики.

12 лет назад
wave
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$80
3 дня
Работа сделана быстро, качественно и в срок, все правки были сделаны по желанию. Рекомендую, Елена тебе спасибо !!!
Евгений, спасибо за сотрудничество. Приятно с Вами работать!

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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