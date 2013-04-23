Необходимо переделать шаблон http://e-business.su/ в статичный. Шаблон написан на JS и HTML. Нужно сделать его "неподвижным". Оставить меню сверху так, как оно сделано изначально (не выдвигающимся). Весь шаблон состоит из одного файла. необходимо разбить его на несколько файлов, то есть для каждой ссылки отдельный файл. Выглядеть должно все как есть, только без движений (не выдвигаться). Оставить только слоганы на главной странице в голубом прямоугольнике. Нужно сделать срочно!