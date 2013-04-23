Всем доброго времени суток! Необходимо прикрутить шаблон http://e-business.su/ к php скрипту http://hyip.adminstation.ru/ Шаблон и скрипты официальные и лицензионные. Сделать необходимо очень срочно! За сегодняшний день! С уважением, Виктор!
Переделать шаблон
Необходимо переделать шаблон http://e-business.su/ в статичный. Шаблон написан на JS и HTML. Нужно сделать его "неподвижным". Оставить меню сверху так, как оно сделано изначально (не выдвигающимся). Весь шаблон состоит из одного файла. необходимо разбить его на несколько файлов, то есть для каждой ссылки отдельный файл. Выглядеть должно все как есть, только без движений (не выдвигаться). Оставить только слоганы на главной странице в голубом прямоугольнике. Нужно сделать срочно!
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