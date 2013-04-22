Дизайнер! Наконец-то есть для тебя постоянная работа с четкими техзаданиями и без глупых правок. Интересно? Читай условия! 700$/мес. Нам, компании Гольфстрим, требуется хороший дизайнер. На постоянную ...
Создать платник, одностраничник
под 3 игры без текста. index.php
разметку учесть и валидность + шаблон должен быть уникальным и картинки.
(если картинки с паблика меняем размер и тд)
doodle jump на телефон
фруто ниндзя на телефон
энгри берс на телефон
сделать списком. 3 блока.
1картиники
(место для текста) оставить для 700 символов.
(ссылка скачать картинкой)
2картинки
(место для текста) оставить для 700 символов.
(ссылка скачать картинкой)
3картинки
(место для текста) оставить для 700 символов.
(ссылка скачать картинкой)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $700Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется оформление страниц портфолио в уникальном дизайне (50-100 страниц) Пример (очень простое оформление, нам надо немного посложнее): http://www (тчк) re-branding (тчк) ru/project/federaciya Оплата/согласование поэтапная по 10 проектов. ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Что надо учесть при создании шаблона: 1)Пример того, как должен выглядеть шаблон тут: http://algroup-spb.ru/ Нужно сделать по подобию, но в другой цветовой гамме. 2) Должна ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо придумать и нарисовать дизайн сайта для детского дома. Есть название и типа герб этого детского дома - необходимо это использовать. Бюджет не аховый, но тем не менее финансирование есть. Верстка CSS не обязательна, достаточно ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо выполнить редизайн главной страницы сайта fortrader.ru Требования: 1. сохранить текущие стили. при этом увеличение шрифта допускается. 2. сейчас сайт состоит из 4 колонок, нужно сделать 2 ...Дизайн сайтов3 исполнителяЗавершен12 лет назад
требуется дизайн сайта (структура и цвета уже отрисованы в jpg), есть конкретное ТЗ Сайт должен быть современным и стильным - ищется сильный дизайнер, который умеет делать минималистичные сбалансированные макеты. ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $600
Нужен сайт. Фирма занимается арендой спец. техники. Примерный концепт - смотрите в приложении. Стиль который мне нравится - в приложении. Дизайн нужно нарисовать срочно. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $120
Требуется дизайн главной страницы сайта видеоблога в .psd. Основные цвета красный черный белый и синий. Во вложении логотип. На главной странице будет слайдшоу. Дизайн должен быть легким, информация будет располагаться блоками.Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть криворуконарисованный макет для выбора времени доставки. Нужно отрисовать чисто и красиво. А в идеале еще и заверстать. Тут работы на 60 мин диза и 120 верстки. Никакого мегафункционала не нужно. Активные/неактивные поля и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад