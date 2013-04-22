Создать платник, одностраничник

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки174 просмотра

под 3 игры без текста. index.php

разметку учесть и валидность + шаблон должен быть уникальным и картинки.

(если картинки с паблика меняем размер и тд)

doodle jump на телефон

фруто ниндзя на телефон

энгри берс на телефон

сделать списком. 3 блока.

1картиники

(место для текста) оставить для 700 символов.

(ссылка скачать картинкой)

2картинки

(место для текста) оставить для 700 символов.

(ссылка скачать картинкой)

3картинки

(место для текста) оставить для 700 символов.

(ссылка скачать картинкой)

12 лет назад
FGB
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Веб-дизайнер (web designer) удаленно или в офис

    $700

    Дизайнер! Наконец-то есть для тебя постоянная работа с четкими техзаданиями и без глупых правок. Интересно? Читай условия! 700$/мес. Нам, компании Гольфстрим, требуется хороший дизайнер. На постоянную ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оформление страниц портфолио вeб-студии

    Требуется оформление страниц портфолио в уникальном дизайне (50-100 страниц) Пример (очень простое оформление, нам надо немного посложнее): http://www (тчк) re-branding (тчк) ru/project/federaciya Оплата/согласование поэтапная по 10 проектов. ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать шаблон для dle 9.5

    Что надо учесть при создании шаблона: 1)Пример того, как должен выглядеть шаблон тут: http://algroup-spb.ru/ Нужно сделать по подобию, но в другой цветовой гамме. 2) Должна ...

    DLE
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для сайта детского дома

    Необходимо придумать и нарисовать дизайн сайта для детского дома. Есть название и типа герб этого детского дома - необходимо это использовать. Бюджет не аховый, но тем не менее финансирование есть. Верстка CSS не обязательна, достаточно ...

    AJAXCSS
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Конкурс на редизайн главной страницы

    $250

    Необходимо выполнить редизайн главной страницы сайта fortrader.ru Требования: 1. сохранить текущие стили. при этом увеличение шрифта допускается. 2. сейчас сайт состоит из 4 колонок, нужно сделать 2 ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется несложный дизайн сайта

    требуется дизайн сайта (структура и цвета уже отрисованы в jpg), есть конкретное ТЗ Сайт должен быть современным и стильным - ищется сильный дизайнер, который умеет делать минималистичные сбалансированные макеты. ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн 1 страницы

    $120

    Требуется дизайн главной страницы сайта видеоблога в .psd. Основные цвета красный черный белый и синий. Во вложении логотип. На главной странице будет слайдшоу. Дизайн должен быть легким, информация будет располагаться блоками.

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн + верстка

    Есть криворуконарисованный макет для выбора времени доставки. Нужно отрисовать чисто и красиво. А в идеале еще и заверстать. Тут работы на 60 мин диза и 120 верстки. Никакого мегафункционала не нужно. Активные/неактивные поля и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад