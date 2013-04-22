Дизайн для сайта детского дома

Необходимо придумать и нарисовать дизайн сайта для детского дома. Есть название и типа герб этого детского дома - необходимо это использовать. Бюджет не аховый, но тем не менее финансирование есть. Верстка CSS не обязательна, достаточно макета в PSD или слоеный TIFF. Все страницы однотипные. Отдельные ajax-модули типа авторизации и обратной связи рисовать не нужно.

Господа фрилансеры! Проект социальный, подумайте о скидках, т.к. оплачивает работу сам детский дом.