Дизайн главной страницы сайта симф. оркестра

Необходимо разработать дизайн сайта по "бесплатной регистрации ООО" при условии заказа "бухгалтерского обслуживания" и "ИТ-обслуживания" сроком на 3/6/12 месяцев. То есть регистрация фирмы и ее юридическое сопровождение на Х месяцев делается бесплатно, при условии что ...