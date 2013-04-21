Дизайн страницы (landing) юридических услуг (ооо)

# 1 — $ 150

Необходимо разработать дизайн сайта по "бесплатной регистрации ООО" при условии заказа "бухгалтерского обслуживания" и "ИТ-обслуживания" сроком на 3/6/12 месяцев. То есть регистрация фирмы и ее юридическое сопровождение на Х месяцев делается бесплатно, при условии что клиент заплатит за бух./ИТ обслуживание сразу на 3-6-12 месяцев вперед (нескольк отарифов). Основная задача страницы - действие. Отправка формы на регистрацию фирмы. И параллельно выбор тарифа, то есть что интересует клиент поимо фирмы: Бух.обслуживание (прописать подробно: ведение бухгалтерии, сдача отчетности, работа с договорами, ИТ-обслуживание (создание сайта, горячая линия 8-800, продвижение), или юр.обслуживание (защита в судах, подготовка бланков договоров, и т.п. юр.вещи). Более детально будем прорабатывать с победителем конкурса уже индивидидуально, в деталях. Главное обыграть общую концепцию так, чтобы человек ОТПРАВИЛ ЗАЯВКУ указав: Имя, Телефон, и "Что интересует?". Смотрите пример удачного подобного сайта в другой тематике (АВТО): www.litva.co - нужно сделать некий аналог но в ЮР.тематике.