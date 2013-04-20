Редизайн двух сайтов

Имеется два сайта http://aircitypost.com/ и его напарник, чисто служебный http://acpapi.com/ Критиковать дизайн не надо, сам все знаю. Оставляем только лого. Весь остальной мир этого насилья над зрительными нервами до основания мы разрушим, а потом, мы наш, мы новый дизайн построим. Ну как мы. Не совсем мы все же. Вы построите. Построите PSDшки с новым дизайном. Резать не надо, порезать мы сами управимся. Надо сделать красиво.

Итак: aircitypost.com сайт чисто демонстрационный. То есть рисуя там про интерфейсы демать не надо. Сделайте красиво. Хотелось бы обратить внимание на мелкие несоответствия. Вот скажем картинка http://aircitypost.com/img/slider/1.jpg выполнена плохо. На грузовых самолетах иллюминаторы так не располагаются. Или вот http://aircitypost.com/img/slider/2.jpg - посылки на рефрижераторах не возят. В остальном сайт рассказывает о том, что мы делаем.

Вот тут есть два видео лучше объясняющие процесс: http://aircitypost.com/img/movie1.swf

http://aircitypost.com/img/movie2.swf Суть в том, что посылки из Китая идущие американцам пакуются прямо в китае, там наклеивается америкаснкая почтовая этикетка и они летят в штаты все вместе уже как оптовый груз. И тоже самое с возвратами. В общем в целом задача звучит так: сделать красиво. Обратите внимание на страницу тракинга плз http://aircitypost.com/track.php?tn=92748999991473100200001743 тоже плз. На этом сайте можно и нужно использовать остроумности и упражняться в изобретательности. Менять структуру сайта можно.

acpapi.com - это совершенно другая история. Это чисто служебный сайт. Он для програмистов. Там никогда не будет много всего. Максимум что мы можем туда добавить - какую-то секцию вопросов и ответов и обратной связи. Но в целом он останется спартанским. Однако хотелось бы что бы стиль как-то узнавался, конечно. А то у нас на нем даже лого нету.

Хорошо бы, что бы вы понимали английский хотя бы примерно. Так всеже проще будет думать над раскладыванием контента.

Помимо самих сайтов после них хотелось бы заняться приукрашиванием документов (те что выложены как мануалы по АПИшкам) и прочим визиткам. Но это потом. Начнем с сайтов.

Плз, не шлите предложений универсальных. Посмотрите на сайты, или словами опишите идею которая вам нравится для них, или из порфолио своего покажите выбраный вами стиль (только из своего плз), или нарисуйте какую-то странику или деталь. В общем в любой форме донесите до меня вашу мысль о том, как вы примерно представляете себе результат. Если есть вопросы - задавайте.