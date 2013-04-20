Оформление двух музыкальных поисковиков

Приветствую. Доброго времени суток.

Есть два сайта поиска mp3-файлов (смысл вот такой — alfamp3 точка ru). Требуется покрасить и облагородить (дизайн).

Условие такое — плеер должен быть один, прибитый к верхней границе окна. Кнопки плэй и скачать от 23 до 29 пикселей.

Жду стоимость и срок сразу на два проекта.

Предложения скрыты. С исполнителем свяжусь самостоятельно.

С уважением.