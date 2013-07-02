Дизайн сайта - школа танцев

# 1 — $ 150

Есть сайт: http://dmitrovka-dance.ru/

Нужно сделать новый дизайн. Хочется видеть дизайн главной страницы и страницы с таблицей расписания.

Предпочтение отдаем темному фону. Основная идея дизайна - это фон в виде сцены ночного клуба, с фонариками, огоньками, лазерами и т.д. Но не должно быть слишком ярко и светло, все должно смотреться комфортно для глаза и ненавязчиво. Снизу у сцены можно сделать силуэты танцующих людей. Вот некоторые примеры изображений сцен из яндекса:

http://www.ukrhard.com.ua/imgs/board/4/283004-1.jpg

http://s16.radikal.ru/i191/0907/06/c1bc72f28686.jpg

http://z1.turystasos.pl/1a1d2cc86d899fd25ac041b0b6f8a58f/kluby.jpeg

http://www.cortmi.ua/images/articles/editor/continent_6.jpg

только исключая яркий белый свет.

Пункты меню хотим оставить на прежнем месте и их станет больше: главная, расписание-цены, направления, преподаватели, обучение, видео, фото, о нас, контакты. Но рассмотрим и ваши оригинальные предложения.

Хотим встроить также виджеты вконтакте и фейсбука.

Новый логотип прилагаем в прикрепленном файле. Он должен гармонично вписаться в дизайн.