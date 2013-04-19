Дизайн для сайта на основе "Webasyst"

Исходные:

1. Есть сайт со стандартным шаблоном от «Webasyst».

Что нужно?

1. Создать дизайн для сайта продающего электротехническую продукцию. Дизайн должен прежде всего быть стильным и вселять уверенность в качестве товара (не выглядеть как "подвальный интернет-магазин"). Дизайн должен отражать фирменный стиль. Продукция от известных европейских брендов в области электроавтоматики.

2. В «Webasyst» расположить элементы выборки и описаний интуитивно понятно и удобно. Поработать с кодом «Webasyst».

3. Необходимо «натянуть» дизайн на движок «Webasyst». Сделать очень удобной выборку и сортировку товаров, расположить красиво, но сдержанно менюшки.

Требования:

1. Дизайн не должен быть из открытых и свободных источников. Не должен быть сворован.

(как вариант могу предложить 3 решения – которые мне наиболее нравятся)

2. Указывайте портфолио, стоимость своей работы, сроки исполнения, способы оплаты.

3. ИТОГО: Ищу грамотного исполнителя заказа

Подробности разъясним при переписке.

Надеюсь на плодотворное сотрудничество.