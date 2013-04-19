Есть главная страница, утвержденная заказчиком. Нужно нарисовать 4 внутренних страницы, каждая страница в двух цветовых схемах (в стиле левой и в стиле правой половинки главной страницы): 1. Каталог товаров 2. ...
Аватарка для группы Вконтакте
Изображение: фото городского пейзажа (желательно СПБ, но не обязательно), на переднем плане красивое современное здание, на нем сверху закреплен логотип (прикрепил). Слоган "На службе у бизнеса", внизу надпись со стрелкой вниз "Подпишитесь, чтобы получать информацию о самых выгодных кредитах"
Все ответы только в проект, ОБЯЗАТЕЛЬНО с ценой и сроками.
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