Есть сайт,нужно сменить его дизайн. Логотип заказан отдельно - это упрощает задачу. Сайт тематики искусство — музеи + картины. Должно быть красиво, много графики, чтобы было видно, что сайт об искусстве. В тоже ...
В поисках креативного дизайнера
Пожелания:
Ровные руки.
Позитивный взгляд на мир.
Ответственность.
Наличие скайпа и микрофона.
Возможно постоянное сотрудничество.
Просьба не отвечать на проект людям со слабым портфолио
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