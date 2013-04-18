Необходимо создать дизайн для интернет-магазина отопительной техники. Есть готовые сайты, которые можно взять за основу.!!! На выходео бзательно html шаблон. Скайп: gorichev
Сайт-одностраничник, дизайн+верстка
Сайт-одностраничник, нужно сделать дизайн по подробному ТЗ, сверстать и натянуть на Wordpress.
ТЗ прилагается - пожалуйста, посмотрите.
Пожалуйста, называйте сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
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