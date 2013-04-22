Дизайн сайта интернет-магазина

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок227 просмотров

Добрый день. Необходимо сделать сайт интернет-магазина по продаже электроники APPLE. Нарисовать 2 страницы. Главную и карточку товара. Учитывать, что сайт будет прикручиваться к CMS. Скетчи прилагаются. Более подробная информация при личном контакте.

12 лет назад
moneikos
Михаил 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
12 лет назад
$75
3 дня
Отличная работа. Быстрая коммуникация, парень талант! Большое спасибо!
Михаил, отличный заказчик! Четко задачу ставит, всегда на связи, приятен в общении! Оплата в срок + приятные бонусы :) Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
12 лет назад

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