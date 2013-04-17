Фон сайта с использованием ASCII - анимации

Доброго времени, уважаемые фрилансеры! Для сайта, предлагающего seo-услуги необходимо сделать красивый дизайн. С конкретным фрилансером будем уже определяться, то ли переделать старый дизайн, то ли нарисовать вообще с нуля. При успешной работе возможно ...