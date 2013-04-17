Дизайн-макет сайта

Нужно отрисовать три страницы. Главная, страница продукции и конечная страница продукта.

Особенности слайда: в шапке слайд-шоу на фоне, слайдер "наши работы" (листание стрелками влево вправо)

Готов концепт сайта http://vsevset.ru/alumen74/Glavnaja.html

В дизайн-макете нужно остаться в рамках принципа подачи информации, остальные изменения обсуждаемы. В дизайн логотипа можно внести изменения, чтобы соответствовать общей стилистике.

Критичны сроки.

Предлагайте бюджет и срок выполнения.

ТЗ будет готово завтра с утра детальное.