Нужен качественный дизайн сайта

Сайт http://slotomaniya.ru/ Нужно сделать редизайн, обновить дизайн, осовременнить так сказать. При этом нужно остаться в том же стиле, в той же цветовой гамме, чтобы минимально шокировать пользователя новым дизайном. По структуре всё остаётся ...