Изменение дизайна главной страницы (дорисовка)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок194 просмотра

в аттаче

Добавлено:

http://up.optizone.ru/686487/ пасс 1222 - новый логотип,

Логотип содержит в себе элементы облака, (облачный хостинг).

Следует стилизовать под этот логотип или под тематику хостинга в целом.

Исходники главной страницы имеются.

12 лет назад
Dm1979
Гущин 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$60
1 день
Я не многословен :) +10
Рада была сотрудничать! Рекомендую!!! Удачи Вам)))

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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