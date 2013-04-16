Сайт для дизайн студии интерьера.. Все предельно просто, 5 разделов на одном листе с прокруткой вниз. Примеры понравившихся сайтов предоставлю исполнителю по запросу. Бюджет до 200$ срочно срочно ...
Доработка менюшки сайта
Необходимо доработать верхнюю строку меню сайта. Придать выразительность и четкость. Посмотреть что делать можно здесь www.rielter34.ru
Выбранный исполнитель
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