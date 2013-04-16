Доработка менюшки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки172 просмотра

Необходимо доработать верхнюю строку меню сайта. Придать выразительность и четкость. Посмотреть что делать можно здесь www.rielter34.ru

12 лет назад
itamol
52 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

appal
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Грамотный исполнитель, задание выполнено быстро. Буду еще обращаться. Самое главное "никуда не пропадает и держит в курсе заказчика". Достаточно адекватная стоимость услуг.
Приятный заказчик, знает, чего хочет, оплата была произведена своевременно, спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

appal
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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