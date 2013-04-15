Две страницы сайта на тему изучение англ. языка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок205 просмотров

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Требуется отрисоваться макет из двух страниц для сайта изучение английского языка для автомобилистов. Акцент идет на аудиторию 30 - 45 лет. К сожалению примеров нету, за подробностями в ЛС.

Итого: 2 PSD index и order + верстка на твитер бустрапе.

12 лет назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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