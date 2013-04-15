Планировки (разукрасить и обработать)

Чертежи 14 этажей (по 7 квартир) в .pdf или автокаде. Открываете в кореле или иллюстраторе (все будет в векторе): убираете лишние размеры за пределами квартир и цифры в кружочке. 1-2-3-4 комнатные квартиры закрашиваете в разные цвета (дам цвета). Выделить перегородки пожирнее и поставить номер квартиры (дам файл с номерами квартир и выделенными контурами квартир от руки)

По ссылке показано как выглядят чертежи сейчас и как должны выглядеть после обработки – yadi.sk/d/FCesavKa44abk

СРАЗУ указывайте цену и сроки.