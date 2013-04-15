Дорогие фрилансеры!!! Нужно нарисовать 3 дизайна сайтов тематика: 1. Пластиковые окна. 2. Жалюзи. 3. Сайт крдитной тематики. Все сайты не сложные, примеры скину при ...
Планировки (разукрасить и обработать)
Чертежи 14 этажей (по 7 квартир) в .pdf или автокаде. Открываете в кореле или иллюстраторе (все будет в векторе): убираете лишние размеры за пределами квартир и цифры в кружочке. 1-2-3-4 комнатные квартиры закрашиваете в разные цвета (дам цвета). Выделить перегородки пожирнее и поставить номер квартиры (дам файл с номерами квартир и выделенными контурами квартир от руки)
По ссылке показано как выглядят чертежи сейчас и как должны выглядеть после обработки – yadi.sk/d/FCesavKa44abk
СРАЗУ указывайте цену и сроки.
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