Планировки (разукрасить и обработать)

  1. Биржа фриланса
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Закрыт10 заявок238 просмотров

Чертежи 14 этажей (по 7 квартир) в .pdf или автокаде. Открываете в кореле или иллюстраторе (все будет в векторе): убираете лишние размеры за пределами квартир и цифры в кружочке. 1-2-3-4 комнатные квартиры закрашиваете в разные цвета (дам цвета). Выделить перегородки пожирнее и поставить номер квартиры (дам файл с номерами квартир и выделенными контурами квартир от руки)

По ссылке показано как выглядят чертежи сейчас и как должны выглядеть после обработки – yadi.sk/d/FCesavKa44abk

СРАЗУ указывайте цену и сроки.

AutoCAD
12 лет назад
webins
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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