Дизайн сайта

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Закрыт10 заявок143 просмотра

Друзья. Нужен дизайн сайта, по стилю - примерно вот такой http://rio-max.ru/.

Дизайн сайта должен сочетаться с фирменным стилем компании.

Сейчас сайт выглядит вот так http://kvkrasnodar.ru/

Оплата электронными деньгами (или как удобнее)

Пишите, пожалуйста, ваши сроки и цены.

Здесь, в личку, или скайп - utro-3

12 лет назад
utro3
35 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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