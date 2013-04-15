Всем заинтересовавшимся привет. Нужен красивый, запоминающийся дизайн для купонного сайта promonator.ru в цветовой гамме как на http://festival.myragon.ru/ (фон - синий с зеленным). Также прикладываю к заданию пока только один скрин с функционалом и навигацией, остальные ...