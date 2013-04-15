Сайт и буклет для строительной компании + копирайт

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка324 просмотра

Создание буклета для компании, занимающейся монолитным строительством и инженирингом. Реализовано 6 объектов промышленного и жилого строительства.

Буклет должен носить не рекламный, а презентационный характер, так как нацелен не на привлечение клиентов, а на презентацию компании потенциальным заказчикам.

И переделать сайт biltek-stroy.ru (сделать что-то более презентабельное, напоминаю еще раз, что клиенты "с улицы" и интернет-рекламы не приходят, только по рекомендации для участия в закрытых тендерах, поэтому должен быть хороший четкий сайт, дающий представление о возможностях компании в области строительства и инжениринга, и наилучшим образом представляющий реализованные объекты. Как это сделать - вопрос, так как в монолитном строительстве нет красивых фасадов и архитектурных видов, только бетон и арматура.

Создать переход на английский язык (хотя бы возможность, если сложно перевести - сами справимся)

http://www.turnerconstruction.com/

http://www.ceaust.com/ !!!!!!!!!

http://hanwha.com/

12 лет назад
cat4cat
45 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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