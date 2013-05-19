Здравствуйте, ув.Дизайнеры! Необходимо разработать дизайн сайта официального представительства Республики Дагестан в СПБ. В шапке- обязательно герб Дагестана; виды города Петербурга и виды Дагестана. На сайте должны присутствовать: ...
Дизайн для сайта строительной тематики
Тематика сайта: Продажа бетона, песка, щебня.
Все подробности в ТЗ. Предлагайте сроки и цену.
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