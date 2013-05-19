Дизайн для сайта строительной тематики

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Завершен23 заявки197 просмотров

Тематика сайта: Продажа бетона, песка, щебня.

Все подробности в ТЗ. Предлагайте сроки и цену.

12 лет назад
frairok
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
12 лет назад
$200
3 дня
Все выполнено быстро и качественно. Сотрудничеством осталсся доволен!
Ярослав, благодарю за сотрудничество. Оплата без задержек и с бонусом. Спасибо!

Заявки фрилансеров

nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
12 лет назад

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