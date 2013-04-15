Нужен скрап-набор для баннеров-рассылок

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки133 просмотра

Добрый день. Для сайта женской одежды нужн создать скрап набор для последующего использования, добавление в фото рассылки, баннеры. Набор в стиле дизайна сакйта- ничего сложного, главное чтоб смотрелось стильно, ярко и дорого. Жду предложения с ценой.

12 лет назад
MAkcuma
Рита 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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