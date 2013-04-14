Необходимо перерисовать дизайны в PSD-варианты

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок270 просмотров

Необходимо перерисовать дизайны в PSD варианты.

Есть скрины и жаэе элименты работы не чень много. Есть элименты отрисовки дизайна.

Полное ТЗ в скайпе скину. Цена за работу 500$

Предоплаты не даю. Разговор веду только в скайпе.

12 лет назад
azazalalka
Михалков 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

proevgenii
Евгений 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$500
5 дней
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, мгновенная оплата.

Заявки фрилансеров

proevgenii
Евгений 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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