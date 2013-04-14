Дизайн сайта фин. тематики в блоговом стиле

Предложение ТОЛЬКО для людей, способных взяться за выполнение сегодня, максимум завтра, и завершить до конца рабочей недели. От меня присутствие и обратная связь почти 24/7, понятливость, точность, профессионализм.

ТОЛЬКО индивидуальные фрилансеры. Никаких студий.

НЕ рассматривая заявки без портфолио и наличия работ указанного ниже уровня.

Нужно нарисовать дизайн главной и, возможно, внутренних страниц в блоговом стиле. Уровень выполнения (прорисовки элементов дизайна) - cooking.ua. Структура с pasprofit.ru, great-world.ru: шапка, двухколонка из основного контента и сайдбара, ну, и сами статьи и все сопутствующее) для сайта финансовой тематики: статьи на темы банков, кредитов, депозитов и т.п.

Фактически это будет обычный статейник.

Дизайн в общем: НЕ минимализм, НЕ белый (используем паттерны, градиенты, др.), но аккуратный. Должен выглядеть богато и запоминаться: четкий ориентир - cooking.ua.

Шапка: не высокая, аккуратная, никаких банальностей в виде мешков с деньгами и богатеньких буратин. Запоминающийся логотип и абстракции на бэкграунде (как cooking.ua). Абстракция для того, чтобы там же в шапке справа влепить баннер (лучше сразу прорисовать в дизайне).

Основное меню (рубрики): в сайдбаре справа. "Рыбу" берем с creditdeposit.com.ua , какие разделы будут в действительности станет известно не скоро. В меню прорисовываем как рубрики, так и подрубрики (только один вложенный уровень).

Сайдбар: здесь по подобию great-world.ru в следующей последовательности:

значки соц. сетей и форма подписки на обновления

виджет группы ВК

меню из рубрик

список самых популярных статей

Основная колонка: используем чисто блоговый вывод записей - поток. Запись состоит из картинки+заголовка+порядка 300 символов выдержки текста.

Общее, что нужно отрисовать: пейджинг, кнопки "лайк" соц. сетей (берем плавающий блок слева от основной колонки по типу great-world.ru/kak-ubrat-datu-publikacii-zapisi-v-wordpress-iz-vydachi-dlya-uluchsheniya-ego-klikabelnosti/ ).

Цена за главную и внутряки при минимальнейшем отличие от главной?

Оплата webmoney (у меня BL >140, перс.) поэтапно. Предложите, пожалуйста, возможные этапы.

icq 323 485 213

skype aleksandr.kozachuk