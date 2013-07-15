Есть тема на вордпресс очень невзрачная, нужно сделать чуть красивей шапку, боди и футер. Все можно сделать прямо в настройках темы и сиэсэс. Все делается быстро через настройки. лого в файле можно изменить цвет, но ...
Шапка для стандартного шаблона DataLife 9.8
Нужно нарисовать шапку для стандартного шаблона DataLife 9.8 Сайт строительной компании.
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