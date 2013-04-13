Дизайн для интернет магазина бытовой техники

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка226 просмотров

Суть задачи: создать дизайн интернет магазина с такой структурой как здесь -http://www.5ok.com.ua/. Дизайн в стиле минимализм. Более подробнее исполнителю.

Странички надо : главную, каталог товаров, страничка товара, текстовая страничка.

Указывайте свои контактные данные и цену, за которую вы готовы сделать дизайн. Срок 2 дня.

12 лет назад
natka-kos
Наталия 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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