Требуется нарисовать несложный дизайн трех страниц. Тематика сайта - знакомства для взрослых. Ничего сложного не требуется, можно даже какой-либо шаблонный дизайн с логотипом. Более подробное ТЗ пришлю в ответ на ваше ...
Дизайн для интернет магазина бытовой техники
Суть задачи: создать дизайн интернет магазина с такой структурой как здесь -http://www.5ok.com.ua/. Дизайн в стиле минимализм. Более подробнее исполнителю.
Странички надо : главную, каталог товаров, страничка товара, текстовая страничка.
Указывайте свои контактные данные и цену, за которую вы готовы сделать дизайн. Срок 2 дня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужен несложный дизайн для корпоративного сайта. Все характеристики указаны в задании. Просьба внимательно просмотреть и предложить свою цену. Срок выполнения: — общий срок выполнения: 5-7 дней — предоставить проект ...Закрыт12 лет назад
- $50
На сайте http://ldvorik.ru установлен дефолтный шаблон wordpress. При переносе сайта на другую CMS возникла необходимость упростить код шаблона (переверстать в более простой форме, чтобы без проблем натянуть на другую CMS) + внести некоторые незначительные правки ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужен дизайн и верстка сайта, по сложности как http://inteka-stroy.ru/ Пишите цену отдельно за дизайн и за верстку. Еще раз пишу сайт, который по сложности и структуре приближен к ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт12 лет назад
- $600
Доброго времени суток, дамы и господа. Необходимо разработать дизайн сайта. ТЗ во-вложении.Закрыт12 лет назад
- $50
Сайт который нравится: kirkorov.ru Цветовая гамма: Черный, белый, красный. Стиль сайта: Гламурный Сайт необходимо сделать на подобии kirkorov.ru (чуть ли не слизать его) Разделы которые должны присутствовать: ...Завершен12 лет назад
- $500
Необходим оригинальный дизайн,соответствующий цветовой гамме. masala.od.uaДизайн сайтов38 заявокЗакрыт12 лет назад
- $400
Необходимо разработать дизайн интернет — магазина автозапчастей. Уровень исполнения — comfy [.] ua Что будет необходимо сделать: 8–10 шаблонов баннеры слайдеров кнопки ховеры и пр. ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт12 лет назад