Дизайн для интернет магазина бытовой техники

Суть задачи: создать дизайн интернет магазина с такой структурой как здесь -http://www.5ok.com.ua/. Дизайн в стиле минимализм. Более подробнее исполнителю.

Странички надо : главную, каталог товаров, страничка товара, текстовая страничка.

Указывайте свои контактные данные и цену, за которую вы готовы сделать дизайн. Срок 2 дня.