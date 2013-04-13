Требуется простой дизайн

Требуется нарисовать несложный дизайн трех страниц. Тематика сайта - знакомства для взрослых.

Ничего сложного не требуется, можно даже какой-либо шаблонный дизайн с логотипом.

Более подробное ТЗ пришлю в ответ на ваше сообщение.

Жду от вас ссылки на портфолио и примерные расценки на дизайн.