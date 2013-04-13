Доброго дня! Шукаю дизайнера, для періодичної співпраці, з хорошим портфоліо. Важливо: Локація - Україна. Оплата - Приватбанк, зрізка WMR чи Яндекс Гроші. Наявність скайпу. Бажано ...
Дизайн для masala.od.ua
Необходим оригинальный дизайн,соответствующий цветовой гамме.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $400
Необходимо разработать дизайн интернет — магазина автозапчастей. Уровень исполнения — comfy [.] ua Что будет необходимо сделать: 8–10 шаблонов баннеры слайдеров кнопки ховеры и пр. ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт12 лет назад
есть ряд сайтов на которые регулярно требуется: - создание различных баннеров (статичных) - графических элементов на страницы регулярные небольшие заказы на постоянной основе предлагайте свои ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо красиво сдизайнерить структуру каталога сайта electro-com.biz для главной страницы и страницы каталога, возможно они не будут различаться. В дизайне сайта ничего менять не надо, лишь красиво структурировать имеющийся каталог. Вот это все уберется http://floomby.ru/s1/Ta5AXy ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $5000
В данный момент в разработке находится относительно простой портал. API для него находится в последней стадии разработки. В связи с этим мы ищем двух специалистов: - программиста с опытом программирования Apps для ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Информационный сайт по медицине. Примерное ТЗ в прикрепленном файлеДизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $200
Доброго времени суток! Нужен дизайн сайта компании (первая и внутренняя страницы), занимающейся изготовлением сувенирной и промо-продукции. Работаем как с большими объемами для бизнеса, так и с частными единичными заказами, соответственно сайт должен ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Если Вы отличный дизайнер, который много задается вопросами интерфейсных решения для пользователя, и можете в ближайшие дни взять еще один проект, а в перспективе интересуетесь работой в штае, то у меня есть потребность в отрисовке, ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад