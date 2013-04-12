Дизайн сайта сувенирной компании для Джумлы

# 1 — $ 200

Доброго времени суток!

Нужен дизайн сайта компании (первая и внутренняя страницы), занимающейся изготовлением сувенирной и промо-продукции. Работаем как с большими объемами для бизнеса, так и с частными единичными заказами, соответственно сайт должен быть позиционирован на обе категории.

Название TheSuvenir.

Изготовление сувенирных и промо-футболок, бейсболок, кружек, брелков, магнитов, подушек, сумок, часов и многое другое.

Цветовая гамма на ваше усмотрение, главное должно быть аккуратно и привлекательно. Логотипа пока нет, сейчас идет конкурс на дизайн логотипа здесь: http://www.weblancer.net/contests/498204.html

Можете использовать какой-либо из них для примера, либо принять участие в том конкурсе и предложить свой. Тогда ваши шансы повышаются.

ТАКЖЕ ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТО В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОТРЕБУЕТСЯ ВЕРСТКА ДИЗАЙНА НА ДЖУМЛУ, ПОЭТОМУ ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ БУДЕТ ВЫБРАН КАНДИДАТ, КОТОРЫЙ СМОЖЕТ ПОТОМ СВЕРСТАТЬ СВОЙ ДИЗАЙН. ПОЭТОМУ ПРОШУ ТЕХ, КТО ГОТОВ СВЕРСТАТЬ СВОЙ ДИЗАЙН, ОТМЕТИТЬ ЭТО И НАЗВАТЬ ЦЕНУ ВЕРСТКИ.