Дизайн сайта сувенирной компании для Джумлы

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки1082 просмотра
#1$200

Доброго времени суток!

Нужен дизайн сайта компании (первая и внутренняя страницы), занимающейся изготовлением сувенирной и промо-продукции. Работаем как с большими объемами для бизнеса, так и с частными единичными заказами, соответственно сайт должен быть позиционирован на обе категории.

Название TheSuvenir.

Изготовление сувенирных и промо-футболок, бейсболок, кружек, брелков, магнитов, подушек, сумок, часов и многое другое.

Цветовая гамма на ваше усмотрение, главное должно быть аккуратно и привлекательно. Логотипа пока нет, сейчас идет конкурс на дизайн логотипа здесь: http://www.weblancer.net/contests/498204.html

Можете использовать какой-либо из них для примера, либо принять участие в том конкурсе и предложить свой. Тогда ваши шансы повышаются.

ТАКЖЕ ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТО В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОТРЕБУЕТСЯ ВЕРСТКА ДИЗАЙНА НА ДЖУМЛУ, ПОЭТОМУ ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ БУДЕТ ВЫБРАН КАНДИДАТ, КОТОРЫЙ СМОЖЕТ ПОТОМ СВЕРСТАТЬ СВОЙ ДИЗАЙН. ПОЭТОМУ ПРОШУ ТЕХ, КТО ГОТОВ СВЕРСТАТЬ СВОЙ ДИЗАЙН, ОТМЕТИТЬ ЭТО И НАЗВАТЬ ЦЕНУ ВЕРСТКИ.

HTMLJoomla
12 лет назад
thesuvenir
Дмитрий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Победитель конкурса

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
9 часов назад
12 лет назад
#1
Спасибо за конкурс, все четко и оперативно. Была рада сотрудничеству. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
9 часов назад
12 лет назад
#1

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