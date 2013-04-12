Дизайн главной страницы сайта оконной тематики

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка1010 просмотров
#1$200

Требуется нарисовать главную страницу сайта okna-alba.ru

Нужно предусмотреть удобство пользования, сайт не должен напрягать, должен подталкивать посетителя сделать заказ. После завершения этого этапа сразу открываю конкурс по дизайну внутренних страниц, и предпочтение естественно будет отдано победителю этого конкурса.

12 лет назад
okna-alba
52 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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