Переделка веб-дизайна, структуры и функционала

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок212 просмотров

Нужен РЕДИЗАЙН САЙТА YAPRAVO.RU: переделка веб-дизайна, структуры и функционала.

1. Создание прототипа главной страницы;

2. Создание прототипа страницы "задать вопрос Юристу";

3. Создание прототипа страницы "отзывы";

4. Разработка дизайн макета главной страницы (сложного);

5. Разработка дизайн макета внутренних страниц с индивидуальной шапкой для каждой страницы;

6. Верстка дизайна макета главной страницы (сложная);.

7. Верстка внутренних страниц с разными шапками(простая) ;

8. Верстка страниц "задать вопрос Юристу" и "отзывы" (сложная).

Жду Ваших конкретных предложений, а не рекламных слоганов)

12 лет назад
Yapravo
54 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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