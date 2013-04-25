Yapravo

Владимир Yapravo

 
55 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ищу копирайтера для личного сайта

    $77

    Ответы юриста на вопросы клиентов. Всю информацию (исходный текст или ссылку на него) дам. Нужно готовить ответы (копирайт, ключевики, немного творчества) на юридические вопросы. Продукт ориентирован на клиентов сайта. Результат работ оцениваю ежемесячно, по количеству, ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переделка веб-дизайна, структуры и функционала

    $500

    Нужен РЕДИЗАЙН САЙТА YAPRAVO.RU: переделка веб-дизайна, структуры и функционала. 1. Создание прототипа главной страницы; 2. Создание прототипа страницы "задать вопрос Юристу"; 3. Создание прототипа страницы "отзывы"; 4. Разработка дизайн ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Коммерческое предложение SEO сайта yapravo.ru

    $150

    Подготовить для владельца сайта yapravo.ru (далее – «Заказчик») коммерческое предложение по оптимизации и продвижению указанного сайта. Коммерческое предложение по оптимизации и продвижению сайта должно быть:  реальным (выполнимым для ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

artem2
Артем 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Коммерческое предложение SEO сайта yapravo.ru
спасибо
Спасибо
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