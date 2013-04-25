Ответы юриста на вопросы клиентов. Всю информацию (исходный текст или ссылку на него) дам. Нужно готовить ответы (копирайт, ключевики, немного творчества) на юридические вопросы. Продукт ориентирован на клиентов сайта. Результат работ оцениваю ежемесячно, по количеству, ...