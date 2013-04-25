Ответы юриста на вопросы клиентов. Всю информацию (исходный текст или ссылку на него) дам. Нужно готовить ответы (копирайт, ключевики, немного творчества) на юридические вопросы. Продукт ориентирован на клиентов сайта. Результат работ оцениваю ежемесячно, по количеству, ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $77Копирайтинг11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $500
Нужен РЕДИЗАЙН САЙТА YAPRAVO.RU: переделка веб-дизайна, структуры и функционала. 1. Создание прототипа главной страницы; 2. Создание прототипа страницы "задать вопрос Юристу"; 3. Создание прототипа страницы "отзывы"; 4. Разработка дизайн ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Подготовить для владельца сайта yapravo.ru (далее – «Заказчик») коммерческое предложение по оптимизации и продвижению указанного сайта. Коммерческое предложение по оптимизации и продвижению сайта должно быть: реальным (выполнимым для ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$35
10 баллов
8 лет назад
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