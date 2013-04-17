Создание дизайна для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок169 просмотров

Требуется создать дизайн сайта компании которая занимается продажей, переработкой и экспортом угля. Сайт будет состоять из 5 ти страниц. Дизайн и структуру хотим приближенные напримере этого сайта - http://www.vallay.ru/. Результат работы — в формате psd (послойно).

12 лет назад
ASSH
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

E-Cat
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$100
5 дней
Было приятно работать с Екатериной. Выполнила дизайн сайта оперативно в поставленые сроки! Учла все пожелания и придерживалась поставленному ТЗ! Результатом доволен!
Было приятно поработать. Очень четкие пожелания, Александр всегда на связи. Оплата по факту, моментально. С удовольствием продолжу сотрудничество)

Заявки фрилансеров

E-Cat
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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