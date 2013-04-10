Доработка дизайна образовательного сайта

Здравствуйте.

Ищу дизайнера для доработки дизайна сайта webmath.ru

Дизайн сайта меня полностью устраивает, НО из-за увеличения количества сервисов требуется нарисовать несколько дополнительных элементов и адаптировать несколько старых.

Предварительность ТЗ приложено к проекту.

Задавайте уточняющие вопросы, на все оперативно отвечу.

Интересуют - цена, срок и опыт исполнителя.

В проекте пишите свои контакты (ICQ, Skype, mail, и возможность поговорить в аудио режиме через скайп).

Приветствуются примеры работ.

С уважением, Алексей.