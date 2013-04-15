Шапка и иконка сайта кредитной тематики

Требуется придумать шапку для сайта кредитной тематики, по размерам примерно 990х200 (по краям должна с фоном сливаться, ибо верх сайта растяжка одного цвета). Также фавиконку придумать.

Так как я незнаю чего хочу, придется скорее всего рисовать несколько разных вариантов, если первая проба не понравится. Бюджет 30$, оплата по факту.