Уважаемые веблансеры Нужны услуги веб дизайнера. Есть готовый сайт консьерж компании и нужно поменять дизайн. С нашей стороны идеи, четкие задачи и наглядные примеры. С вашей - ...
Дизайн сайта
Назначение сайта: представительский сайт компании, занятой в сфере производства технических средств организации дорожного движения (ограждения, барьеры, знаки, конусы дорожные и т.д.)
Цель создания сайта: ознакомление с продукцией и ценовой политикой компании, продвижение новых линий производства.
Целевая аудитория: работники отдела снабжения дорожно-строительных, дорожно-эксплуатационных компаний, мостостроительные компании, компании гражданского строительства и т.д..
Фирменный стиль:
1) 1) Логотип (скину кандидату)
2) 2) Основные цвета (по мере убывания предпочтительности): #ffffff , #5151ac, #ff0000 (минимально). Строгое соответствие не обязательно, возможны градиенты.
3) 3) Стилистика дизайна: блочный, промышленный минимализм.
4) 4) Ассоциативный ряд: Простота, удобство, надёжность.
Структура:
Структура сайта подразумевает страницы 3х уровней.
- Главная :
Верхний блок: Лого, акцентированные на контакты, одноуровневое меню.
Центральный блок: левое меню - быстрая навигация по каталогу; информационный блок; правый блок продвижения продукции и услуг
Нижний блок: контакты, меню навигации.
- Каталог :
Верхний блок: --//--//--
Центральный блок: --//--//--; Упорядоченный каталог продукции, разбитый по категориям, блочный, с использованием изображения и краткого описания категории (3 блока в ряд); --//--//--
Нижний блок: --//--//--
- Страница продукции :
Фотография изделия, подробное техническое описание(структурированное, разбитое построчно), ссылки на сертификаты, свободное текстовое описание.
Структура верхнего меню:
1) О Компании (главная)
2) Продукция (каталог)
3) Услуги (каталог)
4) Технологии(главная)
5) Сертификаты (главная)
6) Партнёрство (сотрудничество с дилерской сетью и крупными оптовиками)(главная)
7) Контакты(главная)
Необходимо предусмотреть отключение и включение пунктов меню.
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Не прилагаются, необходим не стандартный подход к дизайну, по отношению к данной сфере.
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