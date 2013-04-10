Дизайн сайта

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Закрыт32 заявки234 просмотра

Назначение сайта: представительский сайт компании, занятой в сфере производства технических средств организации дорожного движения (ограждения, барьеры, знаки, конусы дорожные и т.д.)

Цель создания сайта: ознакомление с продукцией и ценовой политикой компании, продвижение новых линий производства.

Целевая аудитория: работники отдела снабжения дорожно-строительных, дорожно-эксплуатационных компаний, мостостроительные компании, компании гражданского строительства и т.д..

Фирменный стиль:

1) 1) Логотип (скину кандидату)

2) 2) Основные цвета (по мере убывания предпочтительности): #ffffff , #5151ac, #ff0000 (минимально). Строгое соответствие не обязательно, возможны градиенты.

3) 3) Стилистика дизайна: блочный, промышленный минимализм.

4) 4) Ассоциативный ряд: Простота, удобство, надёжность.

Структура:

Структура сайта подразумевает страницы 3х уровней.

- Главная :

Верхний блок: Лого, акцентированные на контакты, одноуровневое меню.

Центральный блок: левое меню - быстрая навигация по каталогу; информационный блок; правый блок продвижения продукции и услуг

Нижний блок: контакты, меню навигации.

- Каталог :

Верхний блок: --//--//--

Центральный блок: --//--//--; Упорядоченный каталог продукции, разбитый по категориям, блочный, с использованием изображения и краткого описания категории (3 блока в ряд); --//--//--

Нижний блок: --//--//--

- Страница продукции :

Фотография изделия, подробное техническое описание(структурированное, разбитое построчно), ссылки на сертификаты, свободное текстовое описание.

Структура верхнего меню:

1) О Компании (главная)

2) Продукция (каталог)

3) Услуги (каталог)

4) Технологии(главная)

5) Сертификаты (главная)

6) Партнёрство (сотрудничество с дилерской сетью и крупными оптовиками)(главная)

7) Контакты(главная)

Необходимо предусмотреть отключение и включение пунктов меню.

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Не прилагаются, необходим не стандартный подход к дизайну, по отношению к данной сфере.

12 лет назад
Maselll
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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