Дорисовать шапку

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Закрыт2 заявки154 просмотра

Есть шапка для сайта, но плохо сделан переход и при авторизации меню наползает на лица, надо перерисовать так, чтобы шапка хорошо смотрелась с логотипом и при авторизации не было наплыва. В идеале дорисовать спину Чужому.

12 лет назад
snezhinka123
Анна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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