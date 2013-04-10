Дизайн сайта клининговой компании

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт42 заявки264 просмотра

Требуется дизайн для сайта клининговых услуг. Сам дизайн, шапка, доработка существующего логотипа.

Кто готов взяться, пишите...

12 лет назад
user2204
Алексей 
52 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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