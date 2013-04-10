Шапка для сайта. Пиломатериалы + строительство

Здравствуйте Уважаемые! Всем привет из весенней Сибири!

Требуется сделать шапку для сайта компании.

Направление деятельности: 1)Производство и продажа пиломатериалов; 2)Строительство деревянных домов и бань под ключ.

Старая шапка отражает всю суть, но уж слишком она примитивна в плане дизайна…

То, что есть во вложении.

Предлагайте ваши цены и сроки.

Оплата по факту Вебмани.

Благодарю всех откликнувшихся!