Ищем дизайнера на переодические заказы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок336 просмотров

Добрый день!

Нужен дизайнер для отрисовки как целых сайтов, так и отдельных их элементов.

Оцените, пожалуйста, сколько бы Вы взяли за аналогичный дизайн:

1) http://sferi63.ru/

2) http://md-group.net/

Если у Вас больше 10 отзывов и отличное портфолио, то пишите.

12 лет назад
Anton163
Антон 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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