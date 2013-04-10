Необходимо разработать front-end сайта (дизайн и html5/ccs3 адаптивная верстка). Сайт состоит из двух разделов, каждый из которых должен быть выполнен в виде "parallax scrolling page". Точкой "входа" в разделы, является главная (первая) страница сайта. ...
Ищем дизайнера на переодические заказы
Добрый день!
Нужен дизайнер для отрисовки как целых сайтов, так и отдельных их элементов.
Оцените, пожалуйста, сколько бы Вы взяли за аналогичный дизайн:
Если у Вас больше 10 отзывов и отличное портфолио, то пишите.
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