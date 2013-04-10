Ищем дизайнера на переодические заказы

Добрый день!

Нужен дизайнер для отрисовки как целых сайтов, так и отдельных их элементов.

Оцените, пожалуйста, сколько бы Вы взяли за аналогичный дизайн:

1) http://sferi63.ru/

2) http://md-group.net/

Если у Вас больше 10 отзывов и отличное портфолио, то пишите.