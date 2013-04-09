Нужен дизайн и установка на joomla 1.5
Требуется небольшой дизайн сайта
Компания занимается предоставлением услуг профессиональных грузчиков: грузчики на склад, переезд, такелажные работы. Сайт состоит из н15 страниц. Требуется дизайн сайта, включая:
- Дизайн сайта , простенько, со вкусом, минималистически даже ( Готовая структура уже есть, просто надо оформить красиво)
- Логотип (Узнаваемость бренда. Возможность выделиться в массе конкурентов. Поможет улучшить восприятие сайта )
- Шапка сайта, возможно даже чтобы стекала вниз и по краям, наиболее соответствующая тематике сайта, наиболее полно отражающая деятельность компании
- Фирменный стиль
Разработка фирменного стиля включает в себя:
1. Разработка логотипа (Серия 3+3)
2. Бланк - это лист бумаги с названием учреждения, фирмы или частично напечатанным текстом, предназначенный для составления документа по определенной форме. Включает в себя создание двух вариантов фирменного бланка. Есть пример образца.
3. Визитки (именные и корпоративные)
- Техническое задание
Ничего сверхъестественного не требуется, чтобы человек заходящий на сайт не испытывал желания его покинуть, приятный понятный легкий дизайн.
Также требуется шапка с фоном для сайта компании переездов, перевозке мебели, такелажные работы.
Пишите!
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