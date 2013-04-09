Требуется небольшой дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок222 просмотра

Компания занимается предоставлением услуг профессиональных грузчиков: грузчики на склад, переезд, такелажные работы. Сайт состоит из н15 страниц. Требуется дизайн сайта, включая:

- Дизайн сайта , простенько, со вкусом, минималистически даже ( Готовая структура уже есть, просто надо оформить красиво)

- Логотип (Узнаваемость бренда. Возможность выделиться в массе конкурентов. Поможет улучшить восприятие сайта )

- Шапка сайта, возможно даже чтобы стекала вниз и по краям, наиболее соответствующая тематике сайта, наиболее полно отражающая деятельность компании

- Фирменный стиль

Разработка фирменного стиля включает в себя:

1. Разработка логотипа (Серия 3+3)

2. Бланк - это лист бумаги с названием учреждения, фирмы или частично напечатанным текстом, предназначенный для составления документа по определенной форме. Включает в себя создание двух вариантов фирменного бланка. Есть пример образца.

3. Визитки (именные и корпоративные)

- Техническое задание

Ничего сверхъестественного не требуется, чтобы человек заходящий на сайт не испытывал желания его покинуть, приятный понятный легкий дизайн.

Также требуется шапка с фоном для сайта компании переездов, перевозке мебели, такелажные работы.

Пишите!

12 лет назад
user2204
Алексей 
52 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн веб-студии

    Необходимо сделать дизайн веб-студии. Макет во вложении (для просмотра нужно поставить Axure). Интересуют стоимость и сроки.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта для веб-студии

    $300

    Необходимо сделать дизайн сайта для веб-студии. Дизайн должен быть продающим. Необходимо показать, что студия специализируется на разработке дорогих сайтов, не должно возникать ощущение дешевизны. Дизайн ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исправить дизайн шапки

    $50

    Нужна новая шапка к магазину slap-chop.by Та что есть сейчас не нравится по нескольким причинам: плохое качество – некоторые изображения рябят, перец на переднем плане вообще лесенкой ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн + верстка + адаптация

    Разработка шаблона для ShopCMS 3.1.2 Под сенсорные мониторы и планшеты. Дизайн, верстка таблично блочная, внедрение в скрипт. Рассмотрю предложения как отдельно по дизайну, так и отдельно по верстке. Желательно полный комплекс работ. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад