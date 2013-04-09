Требуется небольшой дизайн сайта

Компания занимается предоставлением услуг профессиональных грузчиков: грузчики на склад, переезд, такелажные работы. Сайт состоит из н15 страниц. Требуется дизайн сайта, включая:

- Дизайн сайта , простенько, со вкусом, минималистически даже ( Готовая структура уже есть, просто надо оформить красиво)

- Логотип (Узнаваемость бренда. Возможность выделиться в массе конкурентов. Поможет улучшить восприятие сайта )

- Шапка сайта, возможно даже чтобы стекала вниз и по краям, наиболее соответствующая тематике сайта, наиболее полно отражающая деятельность компании

- Фирменный стиль

Разработка фирменного стиля включает в себя:

1. Разработка логотипа (Серия 3+3)

2. Бланк - это лист бумаги с названием учреждения, фирмы или частично напечатанным текстом, предназначенный для составления документа по определенной форме. Включает в себя создание двух вариантов фирменного бланка. Есть пример образца.

3. Визитки (именные и корпоративные)

- Техническое задание

Ничего сверхъестественного не требуется, чтобы человек заходящий на сайт не испытывал желания его покинуть, приятный понятный легкий дизайн.

Также требуется шапка с фоном для сайта компании переездов, перевозке мебели, такелажные работы.

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