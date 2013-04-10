Дизайн скидочного купона

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки107 просмотров

На для сайта http://port-petrovskmsk.ru/akcii.html с стилистике сайта нужно отрисовать купон для скидки(для распечатки)

12 лет назад
seolink74
Алексей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

BENSON90
Максим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Спасибо Максиму за качественно выполненную работу. Полученный результат превзошел мои ожидания. Рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

BENSON90
Максим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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